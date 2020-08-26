توقيف شخص أحرق مركبة مواطن بالمدينة

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإحراق مركبة مواطن، مما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقاً.

وقال “القحطاني”: المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.