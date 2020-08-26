الطيران المدني : لا تاريخ محدداً بعدُ لاستئناف الرحلات الدولية

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جددت الهيئة العامة للطيران المدني التأكيد على أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، حسبما نشرته الهيئة عبر حسابها على وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار في هذا الإجراء يأتي وفقاً لتقييم الجهات المختصة، داعيةً الجميع إلى أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.
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