شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تطلق أجهزة «لاب توب» جديدة من فئة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة هواوي سلسلة جديدة من أجهزة “اللاب توب” من فئة الأعمال.

وأوضحت الشركة الصينية أن سلسلة MateBook B الجديدة تضم ثلاثة موديلات مزودة بمعالجات إنتل Comet Lake؛ حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين معالج (Core i5-10210U) أو معالج (Core i7-10510U).

Advertisements

ويأتي اللاب توب بشاشة قياس 14 بوصة وبدقة وضوح 2160×1440 بيكسل وبنسبة باعية 3:2 وتبلغ درجة سطوع الشاشة 300 نيت، وتروج الشركة الصينية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100% ونطاق الألوان NTSC بنسبة 72%.

وعلى العكس من الموديلات منخفضة التكلفة يمكن للمستخدم تزويد اللاب توب MateBook B5-420 الفاخر ببطاقة الرسوميات نفيديا GeForce MX350، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي LPDDR3-2133-RAM بسعة 8 حتى 16 جيجابايت وذاكرة SSD بسعة تخزينية تبلغ 512 جيجابايت، وتبلغ سعة البطارية 56 وات ساعة.

ويختلف الموديلان الأقل تكلفة، وهما MateBook B3-410 وMateBook B3-510، في حجم الشاشة 14 أو 15 بوصة بشكل أساسي، وتعمل الشاشة في الموديلين بدقة 1920×1080 بيكسل وبنسبة باعية 16:9، وتبلغ درجة السطوع 250 نيت مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 45%.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR3 بسعة 8 غيغابايت فقط، ويتضمن الموديل 15 بوصة ذاكرة SSD بسعة 256 غيغابايت.