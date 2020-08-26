حريق هائل في مكة والسلطات تضطر لعزل المنطقة

وبحسب صحيفة "عاجل"، قال القرني: "مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع".

وأضاف القرني "على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم".

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمكة المكرمة، أنه بالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في عدد من المستودعات؛ حيث عملت الفرق على عزل منطقة الحادث منعا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة.

وأكد القرني أن فرق الإنقاذ تواصل العمل على إخماد الحريق بشكل تام، مشيرا إلى عدم تسجيل أية إصابات.