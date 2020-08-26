"لن أعلق عليه الآن"... نصر الله: ما حصل في جنوب لبنان أمس أمر حساس

ففي كلمة وجهها نصر الله إلى جرحى المقاومة اللبنانية وعائلاتهم، علق على قيام طائرات إسرائيلية بقصف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني أمس، قائلا "ما حصل في جنوب لبنان أمس هو أمر مهم وحساس لدينا، لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق".

© AFP 2020 / ANWAR AMRO

وبحسب قناة "المنار" اللبنانية، أكد نصر الله أن "هؤلاء (الجرحى) الذين كانوا متواجدين دائما في الميادين والساحات ولبوا النداء ولم يبخلوا بأي عطاء أو جهد"، وأن الله أعطاهم "وسام الجراح وألحقهم بالعظماء"، على حد تعبيره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في بيان صادر عنه، قيام طائرات إسرائيلية بقصف مواقع تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، بعد إطلاق نار من لبنان بتجاه قواته.

وأضاف الجيش في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي عبر حسابه بتويتر، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة.

وأردف أفيخاي، أن "مروحيات حربية وطائرة أخرى أغارت على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية ردا على الحادث". مضيفا أنه "تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود".

Advertisements

وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية الأحداث، لأنها انطلقت من أراضيها، على حد وصفه.

هذا وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، عن حدث أمني على الحدود مع لبنان، فيما لم يذكر تفاصيل هذا الحدث، مشيرا إلى أنه تم إغلاق بعض المحاور.

وكان موقع قناة "المنار" اللبنانية قد تحدث عن قيام إسرائيل بإطلاق قذائف الفوسفور على حدود لبنان. مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي أطلق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا بالأراضي اللبنانية.

وأعلنت ​قيادة الجيش ​اللبناني، أن "​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​". مشيرا إلى أنها نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق ​الجنوب​، ومن ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون".