شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين جالياتنا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بين الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 5617 إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1910 حالات تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات على 233.

وأضافت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بتسجيل 5 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ودالاس، وشيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3377 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.