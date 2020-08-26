شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن فرض حظر شامل يوم الجمعة بعمان بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، عن فرض حظر شامل يوم الجمعة في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء بسبب كورونا.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم قال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي، "عقدت على مدار اليوم عدة اجتماعات حكومية للوقوف على تطورات الحالة الوبائية، وتحديد مجموعة إجراءات للتعامل معها".

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وأعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى تنفيذ حظر تجوال شامل طوال يوم الجمعة 28 أغسطس في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء فقط وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين، مؤكدا أن ساعات الحظر ستستمر كما هي في باقي محافظات المملكة.

وأوضح وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى أن الحظر سيبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الخميس 27 أغسطس وسيستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الجمعة 28 أغسطس.