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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غداً الخميس بمشيئة الله، على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وكذلك على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها.
في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل كل من وادي الدواسر والأحساء 43 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 19 مئوية كأقل درجة حرارة.
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