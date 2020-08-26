شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوات بالتفصيل.. طريقة الحصول على اسم المستخدم في منصة «مدرستي» (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

كشفت وزارة التعليم عن طريقة الحصول على بيانات الدخول على#منصة_مدرستي(اسم المستخدم) للطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين.

ونشرت “التعليم” إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” يوضح بالتفصيل الخطوات الواجب اتباعها بالتفصيل للحصول على بيانات الدخول على#منصة_مدرستيعبر موقع توكلنا،كالتالي:

تبدأ الخطوات بالدخول على موقع توكلنا (من هنــا)، وعند تشغيله قم بتسجيل حساب خاص بك على الموقع ثم قم باختبار «بيانات منصة مدرستي» من القائمة الجانبية.

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بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.

في الخطوة اللاحقة اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له، ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لايمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

وبعد ذلك ستصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.