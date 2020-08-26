وفي حديث لوكالة "سانا" السورية للأنباء بمناسبة الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وسورية أشار بارغا إلى "أهمية اعتماد البلدين على خبراتهما ومقدراتهما الوطنية والمحلية في مواجهة هذه الإجراءات القسرية".
© Sputnik . Mohammad Damour
ولفت سفير كوبا في دمشق إلى "استمرار بلاده في تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا".
وأكد أنه "عندما يتم طرح اللقاح الذي تطوره بلاده في الأسواق سيكون لسوريا أولوية في الحصول عليه، منوها إلى أن تجارب العلماء الكوبيين لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا دخلت المرحلة الأولى من التجارب السريرية".
كانت هذه تفاصيل خبر كوبا تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع سوريا لمواجهة العقوبات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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