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كوبا تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع سوريا لمواجهة العقوبات الأمريكية

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وفي حديث لوكالة "سانا" السورية للأنباء بمناسبة الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وسورية أشار بارغا إلى "أهمية اعتماد البلدين على خبراتهما ومقدراتهما الوطنية والمحلية في مواجهة هذه الإجراءات القسرية".

© Sputnik . Mohammad Damour

وتطرق بارغا لأبرز المحطات التاريخية التي شهدتها العلاقات بين البلدين من بينها "إرسال بلاده كتيبة دبابات للقتال إلى جانب سوريا خلال حرب تشرين التحريرية وتعزيز التعاون والتشاور والتبادل التجاري وتبادل الوفود الرسمية إضافة للمواقف المتبادلة في المحافل الدولية".

ولفت سفير كوبا في دمشق إلى "استمرار بلاده في تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا".

وأكد أنه "عندما يتم طرح اللقاح الذي تطوره بلاده في الأسواق سيكون لسوريا أولوية في الحصول عليه، منوها إلى أن تجارب العلماء الكوبيين لتطوير لقاح ضد فيروس دخلت المرحلة الأولى من التجارب السريرية".

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