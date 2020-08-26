شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بالكورونا فى الجزائر إلى 42 ألفا و619 مصابا و1465 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 42 ألفا و619 مصابا، و1465 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومى، إنه تم تسجيل 391 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 29 ألفا ,886 حالة.

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وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 28 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.