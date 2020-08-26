"منظمة التحرير" تحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب كورونا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، من كارثة إنسانية قد تحل بقطاع غزة بسبب فيروس كورونا.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين التابعة للمنظمة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن قطاع غزة "على شفا كارثة إنسانية مع ظهور فيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي".

وأوضح البيان، أن قطاع غزة "يعاني من اكتظاظ سكاني، وانقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة يومياً، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة ما قد يعمل على تفشي فيروس كورونا بسرعة".

وطالب المنظمات التابعة للأمم المتحدة، "بالتحرك السريع للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة قبل تفشيه، وخروجه عن السيطرة".

وأضاف البيان، أن ذلك "من خلال دعم القطاع الصحي، وتوفير كافة مستلزمات مكافحة فيروس كورونا، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع حصاره عن قطاع غزة".

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وطالب منظمة الصحة العالمية، "بالتدخل العاجل والسريع لدعم القطاع الصحي في غزة".

كما دعا البيان الدول المانحة "إلى دعم (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا للتغلب على العجز المالي في موازنتها لاستمرارية خدماتها في المخيمات التي ظهرت فيها عدة إصابات بالفيروس.

ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، من العائدين عبر معبري "رفح" مع مصر، و"بيت حانون" مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويبلغ إجمالي الذين أصيبوا بكورونا في قطاع غزة، منذ مارس/آذار الماضي، 133 شخصا، توفي منهم اثنين، ويتلقى العلاج حاليا 59، وتعافى منهم 72.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.