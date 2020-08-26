كورونا.. تسجيل 7 إصابات في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "سُجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة".

وأضافت: "من بين الإصابات، إصابة أحد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، و4 إصابات في مستشفى الاندونيسي (شمال)، وإصابتين في مستشفى الرنتيسي".

ومع تسجيل هذه الإصابات، يرتفع عدد المصابين الأربعاء إلى 17، توفي منهم حالة واحدة لشخص يبلغ من العمر 61 عاما.



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ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، من العائدين عبر معبري "رفح" مع مصر، و"بيت حانون" مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة.

ويبلغ إجمالي الذين أصيبوا بكورونا في قطاع غزة، منذ مارس/آذار الماضي، 133 شخصا، توفي منهم اثنين، ويتلقى العلاج حاليا 59، وتعافى منهم 72.

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