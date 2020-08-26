كورونا.. الحكومة الليبية تفرض حظر تجوال 4 أيام

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت الحكومة الليبية، الأربعاء، فرض حظر تجوال في العاصمة طرابلس لمدة 4 أيام، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك وفق بيان أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا).
وأفاد البيان بـ"فرض حظر التجوال كلي 4 أيام اعتبارا من الأربعاء الساعة السادسة مساء (16:00 ت.غ)".
وتابع: "يكون الحظر بعد انتهاء هذه المدة (4 أيام) لعشرة أيام من الساعة التاسعة مساء (19:00 ت.غ) وحتى الساعة السادسة صباحا (4:00 ت.غ)، على أن يفرض حظر تجوال كامل يومي الجمعة والسبت".
وأوضح البيان "فرض التباعد الاجتماعي بين المواطنين لمسافة مترين على الأقل، والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وإقفال أي نشاط تجاري تثبت مخالفته للإجراءات".
وأكد "استمرار حظر التجمعات، والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال وسائل النقل الجماعي، وإغلاق الأسواق الكبرى".
وبحسب البيان ذاته، جاء قرار الحظر بناء على كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.
وإجمالا سجلت ليبيا 11 ألفا و834 إصابة بكورونا، بينها 210 وفيات، و1152 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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