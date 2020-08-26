الحوثيون يعلنون مقتل 6 من عسكرييهم بمواجهات مع القوات الحكومية

محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، مقتل 6 عسكريين من قواتها في مواجهات مع قوات الحكومة.

ونقلت فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، تشييع جثامين 6 قياديين ميدانيين من قوات الجماعة في صنعاء.

وذكرت الفضائية أن القياديين هم "اللواء عزي دحوة، واللواء روح الله مصلح، والعقيد بشير سريع، والرائد أحمد زبيبة، والرائد نبيل الخولاني، والرائد محمد العمري".

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ولم تبين الفضائية الحوثية ملابسات أو توقيت مقتل العسكريين الستة.

ومؤخرا، اندلعت معارك طاحنة بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات، مخلفة العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.