تسجيل إصابة بـ "كورونا" في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إصابة سيدة فلسطينية بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه "سُجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، لسيدة".

ومع تسجيل الإصابة يرتفع عدد المصابين الأربعاء، إلى 10، توفي منهم حالة واحدة، لشخص يبلغ من العمر 61 عاما.

ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

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كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، هي من العائدين للقطاع، عبر معبري رفح مع مصر، وإيرز/ بيت حانون مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويبلغ إجمالي الذين أصيبوا بـ "كورونا" في قطاع غزة، منذ مارس/آذار الماضي، 126 شخصا، توفي منهم اثنين، ويتلقى العلاج حاليا 52، وتعافى منهم 72.

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