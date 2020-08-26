شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تعلن مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الأول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات عن طريق البوابة الإلكترونية. Advertisements وجاءت مواعيد التسجيل على النحو التالي: 7-6 /1/ 1442هـ “الطلبة المتوقع تخرجهم”

10-7 /1/ 1442هـ “جميع الطلبة” وفق التوزيع التالي:

8م- طالبات مقر الزاهر

10م- طلاب مقر العابدية

12ص-طلاب وطالبات باقي المقار والفروع ونوهت جامعة أم القرى إلى أن جميع الإجراءات متاحة عن بُعد، ولا تتطلب الحضور لعمادة القبول والتسجيل أو الأقسام، موضحة أن تقديم طلبات التسجيل يكون بموافقة الأقسام العلمية من 11 إلى 15 محرم 1442هـ.

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