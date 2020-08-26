شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تمديد الإقامات والزيارات لمدة 3 أشهر أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارًا بتمديد الإقامات والزيارات التي ستنتهي نهاية أغسطس الجاري، لمدة 3 أشهر أخرى تلقائيًا اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، على أن تنتهي في جميع الأحوال في 30 نوفمبر القادم.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة - في بيان صحفي اليوم الأربعاء، - أن القرار يأتي نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفاعلًا مع الحالات الإنسانية والاستثنائية للمقيمين العالقين.

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وأضافت أن القرار يخص المقيمين العالقين المتواجدين داخل الكويت فقط من حاملي الإقامات (بكل أنواعها) ممن انتهت إقامتهم، وكذلك من دخلوا البلاد بموجب تأشيرات دخول، أو زيارات (بكل أنواعها) وانتهت مدة صلاحية تأشيرات الدخول الخاصة بهم.

وناشدت جميع الكفلاء وأصحاب العمل باستغلال هذه الفترة لتعديل أوضاع مكفوليهم، والعمل على استكمال إجراءات تجديد إقاماتهم العادية سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو من خلال مراجعة إدارات شؤون الإقامة بمحافظات الكويت الست.

كما دعت جميع الزائرين إلى تنظيم إجراءات سفرهم، والحرص على مغادرة الكويت قبل انتهاء المهلة الوزارية المقررة في 30 نوفمبر القادم.