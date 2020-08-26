شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر النشر في قضية غسيل أموال متهم فيها إيراني هزت الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام الكويتى بجعل التحقيق سريا في القضية رقم 1942/2020 حصر العاصمة المقيدة بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الذي تضمن اتهام إيراني الجنسية بالرشوة وغسل الأموال بحسب صحيفة الراي الكويتية.



وذكر بيان صحفي صادر من النيابة العامة الكويتية، أن هذا المنع جاء بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية، أن المتهم الإيراني وفقا لما جاء بإقراره وبمحضر الجهة الأمنية، يتعاون مع بعض المستشارين والقضاة فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية وتربطه بهم علاقات وطيدة.



وأشار البيان إلى أن أمر المنع جاء نظرا لما تداول بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ممايسئ إساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق اشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.

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ووشدد البيان على أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه مؤكدا ان المنع يأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.



واوضح البيان ان الامر جاء إعمالا لنص المادة (75 فقرة 2) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3/2012 بجعل التحقيق سريا في هذه القضية وبمنع اية اخبار او بيانات عنها مشيرا الى انه سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية.



ولفت الى ان النيابة العامة بالكويت سوف تقوم بإحاطة وسائل الاعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.