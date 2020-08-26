شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 30 منها محلية، ليرتفع الإجمالي إلى 1756 إصابة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - بأن الإصابات قد توزعت على النحو التالي : 9 من فنادق الحجر الصحي، وحالة لسائق شاحنة أردني على حدود العمري، و24 إصابة في عمان، و4 إصابات في إربد، فيما سجلت حالتين في الزرقاء.

كما تم تسجيل 11 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1372، وبقي 381 حالة تحت العلاج، مضيفا أنه سجلت حالة وفاة لمريض من جنسية عربية، جاء وهو يعاني أمراضا مزمنة.