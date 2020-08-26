القضاء اللبنانى يصدر مذكرة توقيف وجلب بحق 4 موظفين بمرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجلب بحق 4 موظفين في مرفأ بيروت والجمارك في التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق نقلت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها عن مصادر استخباراتية أمريكية تأكيدها تورط ميليشيات حزب الله في شحنة نيترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجارى.
ووفقا لقناة العربية الحدث، فإن حزب الله تسلم 3 شحنات من نيترات الأمونيوم في 2013، موضحة أن حزب الله يعمل مع إيران لنقل المواد الكيميائية الخطرة.
وبحسب المصادر فإن حزب الله يستخدم شبكة من الشركات الوهمية لشراء أسلحة ومواد خطرة.
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