شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت بلا وافدين غير جامعيين فوق الـ60 بعد عام 2020 لعلاج تركيبة السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرّرت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، حصر تمديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً فما فوق بنهاية العام الحالي، في حين مدّدت وزارة الداخلية ثلاثة أشهر المهلة الممنوحة لأصحاب الإقامات وكروت الزيارة المنتهية، وذلك في إطار المعالجات الاجتماعية والإنسانية الموازية لخطوات تعديل التركيبة السكانية بحسب صحيفة الراي الكويتية.



وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ وزارة الداخلية، وفي خطوة إنسانية، قرّرت تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب الإقامات وكروت الزيارة المنتهية الموجودين داخل البلاد، لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية نوفمبر المقبل، بعد أن كانت ستنتهي في 31 أغسطس الجاري، الأمر الذي كان سيسبّب مشكلة لعشرات آلاف الوافدين في ظل عدم قدرة غالبيتهم على مغادرة البلاد مع استمرار حظر تشغيل الطيران التجاري إلى 32 دولة.



وأصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، تعميماً إدارياً في شأن لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، تنفيذاً لقرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر 60 عاماً فما فوق، لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون، وما يعادلها من شهادات، يقضي بأن يتم تمديد إذن العمل لمن بلغ الستين حتى نهاية العام الحالي.

Advertisements

وسمح التعميم بإصدار إذن العمل لمن بلغ التاسعة والخمسين، ومن بلغ الستين من العمر، لمدة سنة واحدة فقط حتى تاريخ تطبيق الحظر في 1 يناير 2021.



وقالت مصادر مطلعة إن التعميم الحالي هدفه إعطاء مهلة لمن يشملهم القرار حتى نهاية 2020 لترتيب أوضاعهم قبل المغادرة، مشيرة إلى أنه لن يبقى بعد هذا التاريخ في البلاد ممن بلغوا 60 عاماً أو تجاوزوها، إلا من لديهم شهادات جامعية.