شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية" تكشف إصابة موظفين بالأمم المتحدة في انفجار عبوة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت العراق عن إصابة موظفين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا لمنظمة الأمم المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
ويعقد أعضاء مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، مؤتمراً مفتوحاً عبر الفيديو، يليه مؤتمر فيديو مغلق، حول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومن المتوقع أن تقدم الإحاطة الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت.
ومن المتوقع أن تركز هينيس بلاسخارت فى بيانها على التطورات الأخيرة فى العراق وعلى تقريرى الأمين العام الأخيرين - بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وعلى قضية المفقودين من الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة، بما فى ذلك الأرشيف الوطنى.
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