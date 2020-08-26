شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمين العام لمجلس الأمن فى العراق تدعو مفوضية الانتخابات ببغداد إلى اتخاذ خطوات عملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت ممثلة الأمين العام لمجلس الأمن في العراق‎ جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، مفوضية الانتخابات في العراق إلى اتخاذ خطوات "عملية" .

وقالت بلاسخارت - في كلمة لها بمجلس الأمن أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "نشيد بخطوات حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لبناء العلاقات الخارجية والحوار مع الدول"، مشيرة إلى أن "الحكومة العراقية مصممة على اختيار الحوار بين الدول وبناء العلاقات".

وأكدت بلاسخارت أن "التصعيد الأخير على الحدود (العراقية - التركية) مصدر قلق كبير"، ودعت بلاسخارت ، مفوضية الانتخابات في العراق إلى اعتماد خطوات عملية، وقالت "نجدد دعمنا لشعب العراق وحكومته في جهودهما الرامية إلى التصدي لجائحة كورونا".