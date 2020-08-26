شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. «مكافحة المخدرات» تطيح بتشكيل عصابي استقبل ٣ ملايين حبة كبتاجون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت إمارة منطقة حائل إلقاء فرق مكافحة المخدرات بمنطقة حائل القبض على تشكيل عصابي مكون من ٤ سعوديين ومقيم لاستقبالهم كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون من خارج المملكة. وأوضحت الإمارة أن المتهمين قاموا بإنشاء شركة وهمية لتهريب المخدرات من خلالها، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في هذه القضية (٣١٠٦٢١٤) حبة كبتاجون محظورة.

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