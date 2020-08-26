شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم بشأن إشارات رجال المرور «اليدوية».. اتبع التعليمات لسلامتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التقيد بإرشادات رجال المرور اليدوية والتي تسهم في تسهيل الحركة المرورية. Advertisements وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “التقيّد بإشارات رجال المرور اليدوية يساهم في تسهيل الحركة المرورية، وسلامة مستخدمي الطريق”.

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