السودان يعلن عن ارتفاع قياسي في منسوب مياه النيل

وأوضحت الحكومة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن منسوب النيل الرئيسي بلغ اليوم 16.30سم بارتفاع 3 سم عن الأمس، وارتفاع 1.22 سم عن العام الماضى

كما أشارت الحكومة السودانية إلى أن منسوب نهر عطبره بلغ اليوم 15.75سم بارتفاع 3 سم عن الأمس وارتفاع 1.67 سم عن العام الماضي .

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ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع المنسوب خلال الفترة المقبلة، خاصة شمال ولاية البحر الأحمر وشمال أبوحمد وشمال دنقلا شومال الولايات الغربية.

وتستعد غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل لكافة الأحداث الطارئة بسبب هذا الارتفاع بكل محليات الولاية.

وأصدرت الغرفة تحذيرا لكل المواطنين القاطنين على ضفاف نهر النيل وعطبره والمناطق التي تتأثر في الأعوام السابقة من ارتفاع منسوب مياه النيل، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجارى الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة، حفاظا على الأرواح والممتلكات .