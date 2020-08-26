السودان... حمدوك يقيل وزيرة الصحة

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن حمدوك أصدر قرارا بإنهاء مهام الوزير المكلف لوزارة الصحة وقبول استقالتها من وظيفة وكيل وزارة الصحة.
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ولفتت الوكالة إلى أن عبد الله حمدوك وجه القرار لوزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
يذكر أن رئيس الوزراء السوداني أجرى تعديلات وزارية مختلفة شملت عددا من الحقائب، في يوليو/ تموز، على رأسها وزارة الصحة.
وتم تعيين الوزيرة المقالة سارة عبد العظيم، وزيرة للصحة، لتصبح أول امرأة في هذ المنصب.
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