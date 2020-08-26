وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن عدد من المدرعات تابعة للاحتلال الأمريكي حاولت اليوم الأربعاء 26 آب/آغسطس، منع عدد من مدرعات الشرطة العسكرية الروسية التي كانت تجري دورية اعتيادية عند المثلث الحدودي (السوري- العراقي- التركي)، إلا أنها لم تفلح بذلك بعد تدخل المروحيات الروسية.
وتابع المراسل نقلاً عن مصادر ميدانية بريف الحسكة بأن مدرعات تابعة للجيش الروسي كانت تقوم بدورية هي الأولى من نوعها بمحيط مدينة المالكية أقصى شمال شرق سوريا، وتحديداً بالقرب من قريتي (عرعور فوقاني) و(تل زيارات)، على الطريق الواصل إلى محطة ضخ (تل عدس) النفطية والتي ينتشر فيها عدد كبير من آبار النفط التابعة لمديرية حقول نفط الرميلان الحكومية.
© Sputnik . Mohammad Damour
وكانت دورية مؤلفة من عدة عربات عسكرية برفقة حوامة سيرتها القوات الروسية في بريف المالكية عند الحدود السورية–التركية أقصى شمال شرق الحسكة، بوم أمس الثلاثاء 25 آب/آغسطس، تزامنا مع قيام دورية أمريكية بالتمركز على الطريق الواصل بين بلدة المالكية ورميلان وذلك بهدف اعتراض الدوريات الروسية في حال توجهت إلى معبر"سيمالكا" الحدودي غير الشرعي مع إقليم شمال العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر حوامة روسية تحلق على علو أمتار فوق حاجز للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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