معدل التضخم في لبنان يصل إلى 112%

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وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 336٪ ، والملابس 409٪ ، وخدمات المطاعم والفنادق بنسبة 473٪.
كما ذكرت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، بحسب وسائل إعلام محلية، أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر يوليو 2020 سجل ارتفاعا قدره 11.42 في المئة بالنسبة لشهر يونيو 2020.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر يوليو 2020 سجل ارتفاعا قدره 112.39 في المئة بالنسبة لنفس الشهر في 2019.
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