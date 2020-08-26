سلطان عمان يؤكد قيام السياسة الخارجية لبلاده على الثوابت العربية والصداقة مع الجميع

موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما نقلت صحيفة "الشبيبة"، أشاد السلطان هيثم بن طارق، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، بتعاون المواطنين والمقيمين في التعامل مع الجائحة الصحية "كوفيد 19"، مما كان له دور فعال في التخفيف من حدة الآثار لهذه الجائحة.

© AFP 2020 / THOMAS KIENZLE

وأكد السلطان هيثم بن طارق، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة؛ لافتا إلى الاهتمام بقضية التعليم، حيث تم الإعلان بأن يكون هذا العام عام التعليم المدمج.

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وأشار إلى أهمية قيام المسؤولين في المؤسسات الخدمية بتسهيل إجراءات حصول المواطنين ومؤسسات الأعمال على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، مع ضرورة العمل على تسريع خطوات اكتمال الحكومة الإلكترونية في القريب العاجل.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 84818 إصابة، والوفيات 646، والمتعافين 79409.

وبحسب رصد "الشبيبة"، تم تسجيل 166 حالة إصابة جديدة و4 وفيات، خلال 24 ساعة.