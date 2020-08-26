مساعد وزير الخارجية: إيران تدعم حلا سياسيا للأزمة السورية

وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني، بحسب وكالة "فارس"، دعم إيران للتسوية السياسية للأزمة السورية واستمرار محادثات اللجنة الدستورية. كما أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيدرسون بدور إيران في دعم عمل اللجنة الدستورية، وأعرب عن ارتياحه لنتائج اليوم الأول من المحادثات.
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