مرشح السعودية لرئاسة "التجارة العالمية" يعلن عزمه تطوير المنظمة بأفكار مميزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد التويجرى المرشح السعودى لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، أن للمملكة علاقات تجارية مع القوى الكبرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف مرشح السعودية لرئاسة منظمة التجارة، أن للمملكة العربية السعودية علاقة اقتصادية قوية مع العالم، متابعا: سنعمل على تطوير آلية عمل المنظمة.
وأضاف مرشح السعودية لرئاسة منظمة التجارة: لدينا أفكار مميزة لتطوير المنظمة.
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