شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تعلن تسجيل 1068 إصابة جديدة بكورونا و1013حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل 1013 حالة شفاء جديدة من الفيروس، وذلك وفق مؤتمر صحفى حول مستجدات الوباء فى المملكة.

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وأكدت "الصحة السعودية"، أن "عيادات تطمن" ساهمت فى التعامل المبكر مع الكثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم وصولها لمراحل متقدمة، مطالبة جموع المواطنين فى المملكة بالتوجه لها فوراً عند الشعور بأى أعراض، وفي حال كنت لا تشعر بأعراض وترغب بالفحص، يمكنك حجز موعد في "مراكز تأكد".

وكانت "الصحة السعودية" قد اعلنت بالأمس عن تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل 31 حالات وفاة بالفروس.