شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تؤجل محاكمة الابنة السرية لبوتفليقة بتهمة الفساد لـ 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة "نشناشي زليخة شفيقة" وكنيتها "مايا"، والتي تعرف بأنها الأبنة السرية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد إلى 30 سبتمبر المقبل بناء على طلب من دفاعها، وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإنه من بين المتهمين في نفس القضية كل من ابنتيها وعبدالغني زعلان وزير النقل الأسبق ومحمد الغازي بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف. ويواجه المتهمون اتهامات بغسيل الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام وتحريض موظف عمومي على منح امتيازات غير مستحقة وتهريب العملة الصعبة للخارج. ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في 2 أبريل 2019، يواجه عدد كبير من رموز نظامه والمقربين منه اتهامات بالفساد السياسي والمالي قدموا للمحاكمة على إثرها وحكم على بعضهم بالسجن لمدد متفاوتة ومنهم شقيقه السعيد بوتفليقة ورئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق مدير المخابرات الأسبق بالإضافة إلى عدد من الوزراء.

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