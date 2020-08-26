شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 68 ألفًا و20 إصابة، وذكرت الصحة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 378 حالة. كما تعافى 316 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلي 59 ألفًا و70 حالة.

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