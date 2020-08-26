شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 72 حالة وفاة و3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة فى العراق، أنه تم فحص 20359 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1502546.

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