شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تعقيم واسعة لمستشفى بغزة بعد ظهور إصابتين بكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت سيارات من فرق الحماية المدنية والإطفاء في مدينة غزة إلى مستشفى الشفاء لإجراء عملية تعقيم واسعة للمستشفى بعد الاعلان عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا داخل قسم الباطنة في المستشفى، وعرض المركز الفلسطيني للإعلام على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فيديو للعاملين من فرق الحماية وهم يقومون بتعقيم ورش مداخل ووجهات المستشفى للمحاولة في احتواء الأزمة وعدم التعرض لإصابات جديدة من العاملين أو المرضى.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة تسجيل أولى الاصابات خارج مراكز الحجر الصحى فى قطاع، وفرض حظر تجوال شامل فى عموم المدينة، وقالت الوزارة فى مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل إصابة 4 مواطنين من عائلة واحدة فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة.



تعقيم مستشفى فى غزة

وأكدت الوزارة وفق ما نشرت وكالة "معا" الفلطسينية"، أنها تجرى محاولات لتحديد خارطة الوباء ومصدر العدوى.

وقال سلامة معروف مدير المكتب الإعلامى بغزة "نعلن عن تسجيل أولى الإصابات وهم ثلاثة ذكور وسيدة من مخيم المغازى ما يستدعى الالتزام بشروط السلامة".

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ودعا كل من خالط سوبر ماركت الندى بدير البلح لحجر انفسهم منزليا لحين الوصول لهم، وأعلن حظر تحول تام على جميع مرافق قطاع غزة لمدة 48 ساعة بما يشمل التعليم والمساجد وصالات الإفراح.

ودعا المواطنين لعدم مغادرة منازلهم والتقيد بالإجراءات الحكومية فقط، مؤكدا أن الأمن سيقوم بمتابعة عملية منع التجوال.

وقال إن الجهات ستستمر فى أداء واجبها، داعيا المواطنين الذين يعانون من أى أعراض تنفسية الاتصال بالجهات المعنية.

وأشار إلى وجود خطة للتعامل مع امكانية تمديد منع التحول فى حال الضرورة، دعا وسائل الإعلام الإلتزام بكون الصحة هى مصدر التعامل الوحيد مع الأخبار.