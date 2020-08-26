الرئيس السورى يتلقى رسالة من رئيس وزراء العراق حول تعزيز التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس السورى بشار الأسد اليوم الأربعاء، رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية/سانا/ أن ذلك جاء خلال لقاء الأسد مع فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء العراقي والذي نقل له الرسالة، حيث بحثا التنسيق المستمر للجهود /السورية - العراقية/ فى مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان من قبل تنظيم داعش، والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أن دحر الإرهاب الذي عانى ومازال يعاني منه الشعبان السوري والعراقي لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد الجيشين السوري والعراقي اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد وتمكنا من تحرير معظم الأراضي التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية.
كما أكد الجانبان أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي ترسم لها تستلزم تعاوناً وثيقاً بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها.
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