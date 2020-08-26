الجيش اللبناني: إسرائيل قصفت جمعية بيئية وأهدافا مدنية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي على جنوبي البلاد الليلة الماضية، استهدف مراكز تابعة لجمعية بيئية وممتلكات للمدنيين.

وقال الجيش في بيان، إن "مروحيات تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، مراكز تابعة لجمعية أخضر بلا حدود البيئية، في بلدة راميا (أقصى الجنوب)".

وأردف: "العدو قام بإطلاق 3 صواريخ في أراضي راميا، و10 أخرى في أراضي بلدة عيتا الشعب".

وأشار أن الجيش الإسرائيلي أطلق أيضا 117 قذيفة مضيئة، ونحو 100 قذيفة قسم منها متفجّر والآخر فوسفوري في أحراج عدة بلدات جنوبي لبنان.

واستدرك: "هذه الاعتداءات تسببت باندلاع حرائق في تلك الأحراج، وأضرار مادية بأحد المنازل وحظيرة أحد المواطنين".

وفي وقت سابق الأربعاء، قرر مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد "الاعتداء" الإسرائيلي الأخير على جنوب البلاد.

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وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان تنفيذ غارة جوية على أهداف لتنظيم "حزب الله" اللبناني، على الحدود بين البلدين.

وزعم أن "الغارة جاءت ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية استهدف قوة للجيش الإسرائيلي بمنطقة منارة الحدودية".

فيما حثت قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل)، الطرفين الإسرائيلي واللبناني على ضبط النفس.

وقالت القوات الأممية، في بيان، إنها حركت قنوات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها وعززت قواتها على طول الخط الأزرق بين البلدين.

ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، منذ فترة، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الجانبين.

وتقع مناطق جنوبي لبنان، المحاذية للحدود مع إسرائيل، تحت سيطرة جماعة "حزب الله"، حليفة النظام السوري وإيران، التي تعتبرها تل أبيب العدو الأول لها.

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