كورونا.. عقوبات بتونس قد تصل السجن لمن لا يرتدي الكمامة

تونس/يسر ونّاس/الخليج 365



أعلن وزير الصحة بالإنابة في تونس، محمد الحبيب الكشو، الأربعاء، أن عقوبات من لا يرتدي الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، قد تصل إلى السجن إضافة لغرامات مالية.

وقال الكشو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "العقوبات التي ستسلط ضد من لا يرتدي الكمامة في الأماكن المغلقة قد تصل إلى السّجن (لم يحدد مدته)".

وأضاف أنه "بخلاف السجن هناك أيضا عقوبات مالية وتتراوح بين 100 دينار ( 37 دولار) و 3 آلاف دينار (110 دولار)".

وأرجع انتشار حلقات العدوى المحلية بفيروس كورونا في تونس إلى "عدم التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بتنظيم حفلات الزفاف والتواجد داخل أماكن العمل في بعض المصانع والمؤسسات".

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من جانبها، اعتبرت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أن "الوضع الوبائي الحالي في تونس يتميز ببروز حلقات عدوى جديدة في بعض المناطق".



وقالت إن الإصابات الجديدة بالفيروس شملت حتى الآن 20 ولاية أهمها قابس (جنوب) والكاف (شمال غرب) وبن عروس (شمال) وتونس والقيروان (وسط) وسوسة (شرق).

وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، قررت السلطات التونسية إغلاق منطقتي "الحامة، والحامة الغربية في ولاية قابس، إثر تزايد عدد الإصابات بالفيروس بهما، وهو ما استدعى إرسال مستشفى ميداني عسكري، وفريق طبي إلى المنطقة.



كما قررت منع دخول أي شخص من الخارج دون شهادة طبية تؤكد خلوه من كورونا.

والأربعاء، أعلنت تونس، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 166، حالة محلية ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 3 آلاف و69 من ضمنها 71 وفاة و1542حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.