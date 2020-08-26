الأمم المتحدة ترسل 10 شاحنات مساعدات إلى إدلب

هطاي/ الخليج 365
أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 10 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، إلى المحتاجين في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا.
وحسب مراسل الخليج 365، فإن الشاحنات الـ10 دخلت الأراضي السورية، بعد مرورها من معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، المقابل لمعبر باب الهوى السوري.
وأضاف المراسل، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه سيتم توزيع المساعدات على المحتاجين في إدلب وريفها.
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