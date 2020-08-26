البحرين تقرر إعادة فتح المساجد تدريجيا

قرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، الأربعاء، إعادة فتح المساجد واستئناف العبادات الجماعية تدريجيا، بعد نحو 5 أشهر على وقفها ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة عبدالرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس، حسب وكالة الأنباء الرسيمية.
وقال المجلس، إنه قرر إعادة فتح المساجد وعودة العبادات الجماعية والتجمعات الدينية بالتدريج مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والعمل بتوصيات الجهات الطبية المختصة، دون أن يحدد موعدا لذلك.
ودعا إلى التنسيق بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لوضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الاستعدادات اللازمة لإعادة فتح المساجد واستئناف العبادات الجماعية.
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إدارة الأوقاف السنية في البحرين، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة، في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، لمواجهة تفشي كورونا.
وحتى مساء الثلاثاء سجلت البحرين، أن إجمالي الإصابات بلغ 49.719، منها 185 وفاة، و46.311 متعاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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