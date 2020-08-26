مركز حقوقي يدعو لإنقاذ حياة مرضى "السرطان" بغزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

دعا مركز حقوقي فلسطيني، الأربعاء، إلى إنقاذ حياة مرضى "السرطان" في قطاع غزة، من خلال تقديم العلاج لهم بشكل ملائم ودوري، وتسهيل عملية سفرهم للخارج.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إنه "يتابع بقلق شديد التراجع الخطير في الخدمة العلاجية المقدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة، والمتمثل في عدم توفر الخدمات التشخيصية الملائمة، ونقص العلاجات اللازمة حسب البروتوكولات المعمول بها سواء العلاج الكيماوي أو الإشعاعي".

وذكر أن نحو 8000 من مرضى السرطان بغزة "يعانون بشدة بسبب عدم توفر العلاج اللازم لهم، وذلك في ظل القيود المشدّدة المفروضة على المعابر الحدودية للقطاع بعد إعلان حالة الطوارئ، ووقف التنسيق بين هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية المحتلة".

وأشار المركز إلى أن الشهور الخمسة الأخيرة، شهدت تراجعاً غير مسبوق في أعداد المرضى المسافرين عبر معبر بيت حانون "إيرز"، الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع الصحية لهم.

وأعرب المركز عن خشيته من "انعكاس تراجع الخدمة العلاجية على حياة مرضى السرطان بشكل مباشر، في ظل ضعف المنظومة الصحية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاماً".

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وقال إن القيود الإسرائيلية تترافق مع ما تعانيه المؤسسات الصحية بغزة من نقص في الكادر البشري والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات.

وأضاف "تتزامن أيضاً، مع تفاقم أزمة الكهرباء جراء توقف عمل محطة توليد الكهرباء بسبب حظر السلطات الإسرائيلية المحتلة توريد الوقود اللازم لتشغيلها، بما يمثل من تهديد لوقف الخدمة العلاجية لمئات المرضى".

والأسبوع الماضي، أعلنت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة إطفاء مولداتها بشكل كامل، جراء منع إسرائيل إدخال الوقود اللازم لتشغيلها، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن أهالي غزة بشكل مستمر لأكثر من 20 ساعة يوميا.

وبحسب البيان، فإن المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة تعاني حالياً نقصاً خطيراً بلغ 45 % من قائمة الأدوية الأساسية، و31% من المستهلكات الطبية، و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وطالب المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل من أجل السماح بتوريد كافة المستلزمات الطبية والأدوية إلى القطاع، كما دعا السلطة الفلسطينية لإيجاد الحلول اللازمة لإنقاذ حياة مرضى السرطان.

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