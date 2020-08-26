ملك البحرين يبحث مع بومبيو السلام بالمنطقة و"تهديدات" إيران

إسطنبول/ الخليج 365

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط ومواجهة التهديدات الإيرانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع آل خليفة وبومبيو في قصر "الصخير" (غرب البحرين)، على هامش زيارة يجريها الأخير للبلاد، ضمن جولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والسودان ولاحقا الإمارات، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء المستجدات بالمنطقة والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام فيها، إضافة الى تطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشارت أن آل خليفة استعرض لوزير الخارجية الأمريكي، مسار العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة وتعزيز أطر العمل المشترك وبخاصة في الجوانب السياسية والإقتصادية وغيرها.

ونقلت الوكالة عن الملك البحريني تأكيده، خلال اللقاء، على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لحل الدولتين المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد بجهود الإدارة الأمريكية لدفع عملية السلام وإحلال الأمن بالشرق الأوسط، ومواجهة التدخلات الايرانية في شؤون المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، خلال اللقاء، على عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة التي تربط واشنطن والمنامة.

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وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال بومبيو، إنه بحث في البحرين أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني "الخبيث" في المنطقة.

ومساء الثلاثاء، وصل بومبيو، إلى البحرين في إطار جولة بالشرق الأوسط.

وقال الوزير الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سعيد بالوصول اليوم إلى الخليج، محطتي الأولى، البحرين".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وحدة الخليج الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران، وبناء سلام وازدهار دائمين".

وكان بومبيو قد زار الخرطوم الثلاثاء، قادما من تل أبيب، كأول وزير خارجية أمريكي يزورها منذ 2005، وذلك عبر أول رحلة جوية مباشرة، بين إسرائيل والسودان.

كما التقى الإثنين، مسؤولين إسرائيليين في إطار جولته بالشرق الأوسط التي تشمل كلا من السودان والبحرين والإمارات.

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