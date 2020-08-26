الداخلية اللبنانية تعلن توقيف عنصر بـ"داعش" خطط لهجمات

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الأربعاء، إلقاء القبض على عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطط لاستهداف أفراد من الجيش والأمن، بالعاصمة بيروت.

وقال بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي: "داعشي في قبضة شعبة المعلومات (تتبع لقوى الأمن) يكشف عن معلومات خطيرة حول التخطيط لاستهداف عناصر من الجيش وقوى الأمن".

وأضاف البيان، أن "عنصر داعش كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية بمنطقة الجميزة ببيروت، بعد انفجار مرفأ المدينة".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول العملية أو طريقة تنفيذها، أو وقت اعتقال عنصر التنظيم الإرهابي.

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وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، القبض على قيادي بارز في "داعش" وعدد من عناصر التنظيم، بعد مداهمة منزل في بلدة عرسال، شرقي البلاد.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد لبنان عدة هجمات وتفجيرات بسيارات ملغمة تبنى تنظيم "داعش" عددا منها.

وفي صيف 2017، خاض الجيش اللبناني معركة باسم "فجر الجرود" ضد "داعش"، وحرر المناطق الشرقية المحاذية للحدود مع سوريا.

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