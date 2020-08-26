مقتل إسرائيلي "طعنا" على يد فلسطيني

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قالت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إن فلسطينيا من سكان الضفة الغربية، قتل شخصا إسرائيليا، بعد طعنه بسكين، في مدينة بيتاح تيكفا.

وأضافت الشرطة في بيان مكتوب وصل وكالة الخليج 365 "تشير نتائج التحقيق إلى أن المشتبه به، (يبلغ من العمر) 46 عامًا، وهو من سكان نابلس (شمالي الضفة الغربية) ويحمل تصريح دخول إلى إسرائيل، وقد طعن الضحية بسكين".

وأضافت الشرطة "اعتقلت قوة من الشرطة المشتبه به، وعثرت بحوزته على السكين".

وحول دوافع الهجوم، قالت الشرطة "تثير نتائج التحقيق الشكوك حول وجود دافع قومي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.