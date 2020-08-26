البطريرك الراعي من مرفأ بيروت: الحياد خلاص لبنان الوحيد

بيروت / ريا شرتوني/ الخليج 365-



قال البطريرك الماروني الكردينال، مار بشاره بطرس الراعي، الأربعاء، إنّ تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية هو السبيل الوحيد لخلاصه.

جاءت تصريحات البطريرك الراعي أثناء جولة قام بها على المراكز التي تضررت نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الحالي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.



وأضاف: "خلاص لبنان الوحيد هو الحياد. لبنان لا يمكن أن يدخل بصراعات وحروب".



وتابع: "نحن نقول الحقيقة البيضاء الواضحة لأن كرامتنا فوق أي اعتبار ونرفض اي ارتهان وارتباط بالخارج".



وتساءل: "هل من أحد لا يرى السلاح المتفلت؟".

Advertisements

وتحدث عن الوضع في بلاده قائلا "إنها دويلات في قلب الدولة وليس دويلة في قلب الدولة".

ويشهد لبنان استخداما لافتا للسلاح غير الشرعي، سواء كان بشكل فردي أو منظم كسلاح جماعة "حزب الله" التي تستخدم سلاحها لصراعات خارجية وداخلية وللضغط السياسي، بحسب اتهامات تنفيها الجماعة.

وفي تصريحات سابقة اعتبر الراعي أن هيمنة "حزب الله" ذو العلاقات الوثيقة مع إيران على الحكومة والسياسة في البلاد، تركت لبنان وحيدا ومحروما من الدعم الخليجي أو الأمريكي أو الأوروبي.

وكان البطريرك اللبناني على مدى الأشهر الفائتة، طالب بتحقيق "حياد لبنان" والعمل على "فك الحصار" عن الشرعية وعن "القرار الوطني الحر".

وتجمّدت علاقة لبنان بالعديد من الدول الإقليمية والعالم، نتيجة تدخل "حزب الله" في حروب إقليميّة بالإضافة إلى ولائه لإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.