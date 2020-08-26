شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المدينة تقبض على مواطن أحرق مركبة آخر إثر خلاف بينهما والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإحراق مركبة مواطن مما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقاً.
وأفاد المتحدث الرسمي أن المتهم هو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية ، وإحالته إلى فرع النيابة العامة .
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