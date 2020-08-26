شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض يُعلن خروج آخر حالة مصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الدكتور ممدوح الثقيل، مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض، عن مغادرة آخر حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد. Advertisements وأكد “الثقيل”، خلال مداخلة له مع قناة العربية، عودة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية التي كانت قبل جائحة كورونا، حيث بدأ المستشفى قبل 3 أسابيع في التجهيز لاستقبال الحالات وإجراء العمليات عقب إعلان المستشفى بأنها مستشفى خضراء بعد خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا منها – ولله الحمد-. وشدد على ضرورة اتباع التعليمات والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

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